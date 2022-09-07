Bucaspor, Alp Tutar'ı transfer etti - Son Dakika
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Bucaspor, Alp Tutar'ı transfer etti

07.09.2022 13:01
Bucaspor, Alp Tutar'ı transfer etti

Bucaspor 1928, 25 yaşındaki kaleci Alp Tutar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bucaspor 1928, 25 yaşındaki kaleci Alp Tutar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor forması giyen kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Bucaspor 1928, paylaşımında "Alp Tutar'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Alp Tutar, Almere City U21, 1922 Konyaspor, Eyüpspor, Kırklarelispor ve Samsunspor takımlarında forma giydi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor, Alp Tutar'ı transfer etti - Son Dakika

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