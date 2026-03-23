Bucaspor 1928, Adana 01 FK ile Karşılaşıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 32. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Adana 01 FK ile karşılaşacak. Ali Hoşfikirer Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak maç öncesinde Bucaspor 1928, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 15 puan toplayarak son sırada yer alıyor. Ev sahibi Adana 01 FK ise 52 puanla play-off hattının son basamağı olan 5. sırada bulunuyor.

İzmir ekibi, zorlu rakibini yenerek ligde kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı ise Bucaspor 1928, taraftarı önünde 2-1 kazanmıştı. - İZMİR