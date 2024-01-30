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Bucaspor 1928, Ankaraspor maçı öncesi transfer atağına devam ediyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Ankaraspor maçı öncesi transfer atağına devam ediyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Karacabey Belediyespor'a yenilen Bucaspor 1928, Ankaraspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, transfer çalışmaları kapsamında Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Bucaspor 1928, Ankaraspor maçı öncesi transfer atağına devam ediyor
30.01.2024 - 11:56,  Güncelleme: 11:58
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve zirve yarışından uzaklaşan Bucaspor 1928 yarın evinde Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Metin Ateş'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı-lacivertliler, son olarak Altay forması giyen orta saha Zeki Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Tecrübeli futbolcu, Bucaspor 1928'le 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, Zeki'nin lisansı çıktı.

Kaynak: DHA
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