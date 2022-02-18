Bucaspor 1928 Başkent'te terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan alıp zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, yarın Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Bayram Başkan görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Gökhan Köseoğlu forma giyemeyecek. Sıralamada 35 puanla halen 2'nci basamakta yer alan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, tekrar kazanmaya başlayacaklarını söyledi.

- İzmir