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Bucaspor 1928 Başkent'te terleyecek - Son Dakika

Bucaspor 1928 Başkent'te terleyecek

18.02.2022 11:21
Bucaspor 1928 Başkent'te terleyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan alıp zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, yarın Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan alıp zirve yarışının uzağında kalan Bucaspor 1928, yarın Ankara Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Bayram Başkan görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Gökhan Köseoğlu forma giyemeyecek. Sıralamada 35 puanla halen 2'nci basamakta yer alan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cihan Erdil, tekrar kazanmaya başlayacaklarını söyledi.


- İzmir
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Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Başkent'te terleyecek - Son Dakika Spor


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