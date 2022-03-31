Bucaspor 1928 beraberliğe üzüldü - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımıyla 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Teknik direktör Cihan Erdil, takım olarak Diyarbakır'da çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takım olarak coşku, mücadele ve oyun aklımızı çok iyi ortaya koyduğumuz bir maç oldu. Oynadığımız bu oyunun karşılığında galip gelemediğimiz için çok üzgünüz. Tüm oyuncularımızın, teknik ekibimizin, sağlık ekibimizin ve malzemeci kardeşlerimin emeğine sağlık" dedi.

Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928 bu haftayı bay geçecek.

- İzmir