Bucaspor 1928 Beraberlikle Üst Üste Mağlubiyetleri Durdurdu

09.04.2026 12:49
Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kalarak 4 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi geçen hafta kesinleştikten sonra evinde çıktığı Beyoğlu Yeni Çarşı maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Bucaspor 1928, 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ligde 24 Erzincanspor'a 4-0, Adana 01 FK'ya 2-1 (D), Elazığspor'a 5-1, Ankaragücü'ne 1-0 (D) yenildikten sonra Beyoğlu Yeni Çarşı ile berabere kalan İzmir ekibi, son 3 haftaya 16 puanla son sırada girdi.

Galibiyet özlemi 14 haftaya yükselen sarı-lacivertliler kalan 3 karşılaşmada Altınordu (D), şampiyon Batman Petrolspor ve Karacabey Belediyespor'la (D) mücadele edecek. Bu arada Bucaspor 1928'de Beyoğlu filelerini sarsan sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz, toplam gol sayısını 9'a çıkardı. Öte yandan kulüple yeniden anlaşan teknik direktör Tolga Doğantez tribünde yer alırken, sahada tecrübeli teknik adamın ekibi görev yaptı.

Kaynak: DHA

Bucaspor, Beyoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

