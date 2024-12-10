Bucaspor 1928'de Düşüş Sürüyor: Son 3 Maçta 1 Puan - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de Düşüş Sürüyor: Son 3 Maçta 1 Puan

Bucaspor 1928\'de Düşüş Sürüyor: Son 3 Maçta 1 Puan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta iddialı başlayan Bucaspor 1928, son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak play-off hattının son basamağına geriledi. Ligden 3 puan silme cezası da ekibin motivasyonunu olumsuz etkiledi. İzmir ekibi, 24 Aralık'ta lider Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak.

10.12.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik alarak düşüşe geçti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, sezona iddialı bir giriş yaparak şampiyonluğun önemli adayları arasında yer alırken, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşıp play-off hattının son basamağına kadar geriledi. İzmir ekibi, ligdeki son 3 haftada Van Spor FK'ya ve Elazığspor'a kaybederken İzmir derbisi kapsamında oynadığı Menemen FK ile de berabere kaldı. Böylece sarı-lacivertliler bu süreçte oynadığı 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

3 puan silindi play-off hattının son basamağına geriledi

Bucaspor 1928, son haftalarda düşüşe geçmesinin yanı sıra, Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından verilen 3 puan silme cezasıyla işler daha da kötüye gitti. Ligde play-off hattında kalmak için mücadele eden sarı-lacivertliler, 24 puanla 15. haftayı 6. sırada tamamladı. Böylece sarı-lacivertliler, zirve yarışı verdiği sezonda üst üste aldığı başarısız sonuçların yanı sıra aldığı 3 puan silme cezasıyla play-off hattının son basamağına kadar gerilemiş oldu. 15 Aralık Pazar günü konuk olacağı lider 68 Aksaray Belediyespor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi planlıyor. İzmir ekibi, bu sezon şu ana kadar oynadığı 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliğe imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de Düşüş Sürüyor: Son 3 Maçta 1 Puan - Son Dakika

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