TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankara Demirspor 'u, Erhan Çelenk'in golüyle 1-0 yenen Bucaspor 1928 büyük mutluluk yaşadı. Bu sezonun ilk haftası öncesi Manisa Futbol Kulübü'nden gelen deneyimli futbolcu Erhan Çelenk, attığı gollerle takımına yine hayat verdi. Erhan, önceki hafta iç sahada 2-1 kazanılan Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının 90+8'inci dakikasında frikikten ağları sarsıp takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Ankara Demirspor maçında da 79'uncu dakikada sahne alan Erhan Çelenk fileleri havalandırarak galibiyetin baş mimarı oldu. Grupta 4 maçta yenilgisiz 8 puana ulaşan Bucaspor 1928, iki galibiyetini de Erhan'ın attığı gollerle alıp, tecrübeli futbolcusunun ayağından 6 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928'de Erhan Çelenk rüzgarı - Son Dakika

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