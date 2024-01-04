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Bucaspor 1928'de Kadroda Değişiklikler - Son Dakika
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Bucaspor 1928'de Kadroda Değişiklikler

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de, şampiyonluk yolunda önemli isimler takımdan ayrıldı. Berke Bıyık ve Ahmet Aslan'ın Aliağa FK ile anlaştığı belirtildi. Yönetim ise yeni oyuncuları transfer etmek için çalışmalara başladı.

Bucaspor 1928\'de Kadroda Değişiklikler
04.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:18
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verip 17 maçtır bileği bükülmeyen Bucaspor 1928'de kadronun iskeleti önemli oranda dağıldı.

Sezonun ilk devresini lider Esenler Erokspor'un 6 puan gerisinde 37 puanla 3'üncü sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde kaleci Kıvanç, Mazlum Demir, Taşkın Çalış ve Erhan Kartal'ın ardından Berke Bıyık ve Ahmet Aslan da takımdan ayrıldı. İlk yarıda 4 gol atan takımın önemli isimlerinden Berke ve yine kadronun değişilmezlerinden olan Ahmet'in 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve hesapları yapan Aliağa FK ile anlaşma sağladığı bildirildi. Yönetimin ise giden oyuncuların yerine arayışlara başladığı ve teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın raporu doğrultusunda transferleri en kısa sürede bitireceği bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de Kadroda Değişiklikler - Son Dakika
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