 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bucaspor 1928'de kopuş süreci devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928'de kopuş süreci devam ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'de, Taşkın Çalış, Mazlum Demir ve Enes Alıç'ın sözleşmeleri feshedildi. Kaleci Kıvanç Küçükkarış ayrılırken, Erhan Kartal'ın da ayrılacağı belirtildi. Başkan Cihan Aktaş'ın 25 Aralık'ta açıklama yapacağı duyuruldu.

Bucaspor 1928\'de kopuş süreci devam ediyor
22.12.2023 - 10:55,
Abone Ol

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 15 maçtır bileği bükülmeyip Play-Off hattında yer alan Bucaspor 1928'de devrenin bitimine 2 maç kala başlayan takımdaki kopuş süreci sürüyor. Hafta içinde Afyonspor randevusu öncesi takımın tecrübeli isimlerinden Taşkın Çalış ve Mazlum Demir'in sözleşmelerini tek taraflı feshettiği sarı-lacivertlilerde Enes Alıç da sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

Kaleci Kıvanç Küçükkarış da takımdan ayrılırken, Erhan Kartal'ın da ayrılacaklar kervanında olduğu öğrenildi. Önemli oyuncularını tek tek kaybetmeye başlayan Buca'da son gelişmelere sosyal medya hesabından tepki gösteren Başkan Cihan Aktaş'ın 25 Aralık Pazartesi günü açıklama yapacağı duyuruldu. Bucaspor 1928'in ış transferde ise İstanbulspor'la yollarını ayıran İbrahim Yılmaz'la anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihan Aktaş, Bucaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de kopuş süreci devam ediyor - Son Dakika


10:27
Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23
Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06
7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08
Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37
Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32
Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı

Son Dakika
10:27 Binlerce tweet attılar! Beşiktaş taraftarı sadece Sergen Yalçın'ı istiyor
10:23 Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı Meclis'te bütçe görüşmelerini izledi
10:06 7 maçta biletini kestiler! Herkes Rıza Çalımbay'ın aylar önceki sözlerini konuşuyor
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52 Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:37 Ankara'da bir genç başıboş köpeğin saldırısına uğradı! O anlar kamerada
08:32 Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27 İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 10:54:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de kopuş süreci devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement