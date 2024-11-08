Bucaspor 1928\'de Şok İstifa

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maçta topladığı 20 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu istifa etti. Daha önce 2021 yılında 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşattığı takıma bu sezon başında geri dönen Balcıoğlu'nun istifa açıklamasında, sadece futbolcular, personel ve taraftarlara teşekkür etmesi dikkat çekti. Balcıoğlu, veda mesajında, "2024-2025 sezonu başında anlaşmış olduğum Bucaspor Kulübü ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bucaspor tarihinin en yüksek sezon başı puanı başlangıcı yaptığımız bu süreçte sezonun devamının da Bucaspor adına iyi geçmesini dilerim. Başta değerli futbolcularımız olmak üzere Bucaspor taraftarına ve personeline teşekkür ederim. Bucaspor oyuncu grubuna başarılar dilerim" dedi.

Transfer yasağı olan ve kısıtlı bir kadro ile grubunda zirve yarışı veren Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun 26 Ekim 2024'te iç sahada oynanan ve 2-1 kazanılan Yeni Mersin İdmanyurdu maçı sonrası istifasını soyunma odasında takıma ve yönetime bildirdiği öğrenildi. Balcıoğlu'nun Yeni Mersin İY maçı sonundaki istifasıyla ilgili yönetimin uzun süre bir karar vermediği ve bugün Uğur Balcıoğlu'nun istifasını kabul ettiği öğrenildi. Balcıoğlu, istifasının ardından deplasmanda çıktığı Karaman FK maçında 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı.