Bucaspor 1928'de Şok İstifa - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor 1928'de Şok İstifa

Bucaspor 1928\'de Şok İstifa

Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, Bucaspor 1928 ile yollarını ayırdı. Takım Play-Off hattında.

08.11.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maçta topladığı 20 puanla Play-Off hattında 5'inci sırada yer alan Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu istifa etti. Daha önce 2021 yılında 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşattığı takıma bu sezon başında geri dönen Balcıoğlu'nun istifa açıklamasında, sadece futbolcular, personel ve taraftarlara teşekkür etmesi dikkat çekti. Balcıoğlu, veda mesajında, "2024-2025 sezonu başında anlaşmış olduğum Bucaspor Kulübü ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bucaspor tarihinin en yüksek sezon başı puanı başlangıcı yaptığımız bu süreçte sezonun devamının da Bucaspor adına iyi geçmesini dilerim. Başta değerli futbolcularımız olmak üzere Bucaspor taraftarına ve personeline teşekkür ederim. Bucaspor oyuncu grubuna başarılar dilerim" dedi.

Transfer yasağı olan ve kısıtlı bir kadro ile grubunda zirve yarışı veren Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun 26 Ekim 2024'te iç sahada oynanan ve 2-1 kazanılan Yeni Mersin İdmanyurdu maçı sonrası istifasını soyunma odasında takıma ve yönetime bildirdiği öğrenildi. Balcıoğlu'nun Yeni Mersin İY maçı sonundaki istifasıyla ilgili yönetimin uzun süre bir karar vermediği ve bugün Uğur Balcıoğlu'nun istifasını kabul ettiği öğrenildi. Balcıoğlu, istifasının ardından deplasmanda çıktığı Karaman FK maçında 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Kaynak: DHA

Bucaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928'de Şok İstifa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
12:17 Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
23:13 Okan Buruk, Avrupa’da rekor kırdı Okan Buruk, Avrupa'da rekor kırdı
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:57 Mansur Yavaş’tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş Mansur Yavaş'tan üçüncü konser skandalı: Tam 80 milyon TL ödemiş
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:43 Galatasaray, Tottenham’ı 3-2 yendi Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yendi
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 17:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928'de Şok İstifa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.