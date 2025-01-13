Bucaspor 1928\'de Transfer Yasağı Kararı

Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi verecek Bucaspor 1928'de yönetim ikinci yarı öncesi transfer yasağını kaldırmama kararı aldı. Sezon başında da takviye yapmayıp mevcut kadroyla yola devam eden sarı-lacivertlilerde kurmayların yeterli kaynağı bulamadığı öğrenildi.

Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile sözleşme imzalayan Bucaspor 1928'de takımdan sadece Sefa Yılmaz'ın ayrıldığı diğer futbolcularla ilgili bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. Son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Bucaspor 1928, devreyi 24 puanla 8'inci sırada tamamladı. İzmir ekibi, Play-Off potasının 5 puan gerisine düştü.