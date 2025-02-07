2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Erbaaspor'u 3-2 yendikten sonra Ankara Demirspor'la (D) 1-1, Somaspor'la 0-0 berabere kalan Bucaspor 1928 yarın Diyarbekir Spor deplasmanında 3 puan arayacak. Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha'da saat 14.00'te başlayacak 21'inci hafta mücadelesini Abdülselam Koçak yönetecek. Ligde son deplasman galibiyetini 17 Kasım'da Nazillispor'u 1-0 yenerek alan sarı-lacivertliler, Diyarbakır'dan 3 puanla dönerek moral bulmak istiyor. Play-Off hattının 4 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan 29 puanlı İzmir ekibi, averajla düşme hattının 1 basamak üstünde 15'inci sırada yer alan 12 puanlı Diyarbekir Spor'u ilk yarıda evinde 3-1 mağlup etmişti.
Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor Deplasmanında Galibiyet Arıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?