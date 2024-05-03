Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor'u konuk edecek - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor'u konuk edecek

Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor\'u konuk edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off oynamayı garantileyen Bucaspor 1928, normal sezonun son maçında Diyarbekir Spor ile karşılaşacak. Müsabaka seyircisiz oynanacak olan maçta Bucaspor, rakibini mağlup ederek play-off öncesinde moral depolamayı hedefliyor. İzmir ekibi, son maçların ardından Yeni Mersin İdman Yurdu veya Ankaraspor ile eşleşecek.

03.05.2024 14:44
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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki normal sezonun son maçında yarın Diyarbekir Spor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off oynamayı garantileyen Buccaspor 1928, normal sezonun son maçında yarın Diyarbekir Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, orta sıralarda yer alan rakibini mağlup ederek play-off maçları öncesinde moral depolamak istiyor. 2 hafta önce yapılan Erokspor maçında yaşanan olaylardan dolayı da müsabaka seyircisiz oynanacak.

Öte yandan play-off ilk turunda iç saha avantajını elinde bulunduracak İzmir ekibi, oynanacak son maçlardan sonra Yeni Mersin İdman Yurdu veya Ankaraspor'la eşleşecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Diyarbekir Spor'u konuk edecek - Son Dakika

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