Bucaspor 1928 Erdil'le çıkışa geçti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'e teknik direktör değişikliği ilaç gibi geldi. Tolga Doğantez'le yollarını ayırıp Cihan Erdil'le sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler son 2 maçını kazanarak yeniden zirve yarışına ortak oldu. Erdil, ilk maçına Pazarspor deplasmanında çıktı. İzmir ekibi o karşılaşmayı 2-1 kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıttı. Cihan Erdil yönetimindeki Bucaspor 1928 evinde Amed Sportif'i de aynı skorla yenerek 2'de 2 yaptı. Alınan galibiyetlerin ardından yeniden tırmanışa geçen Bucaspor 1928, zirve yarışında var olmayı başardı.