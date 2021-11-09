Bucaspor 1928 Erdil'le ilk maçına çıkacak
09.11.2021 11:47
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Kırklarelispor'a 5-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine Cihan Erdil'i göreve getiren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Pazarspor'un rakibi olacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Kırklarelispor'a 5-1 kaybedip teknik direktör Tolga Doğantez'in yerine Cihan Erdil'i göreve getiren Bucaspor 1928, yarın deplasmanda Pazarspor'un rakibi olacak. Pazar İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin görev yapacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkacak Cihan Erdil, "Takımızı yeniden üst sıralara taşımak amacındayız. Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı. Bucaspor 1928, grupta 13 puanla 11'inci sırada yer alıyor.
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