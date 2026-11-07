Bucaspor 1928 evinde Söke 1970 ile golsüz berabere kaldı, düşme hattından çıkamadı

Bucaspor 1928 evinde Söke 1970 ile golsüz berabere kaldı, düşme hattından çıkamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Söke 1970 ile 0-0 berabere kalarak düşme hattından sıyrılma fırsatını kaçırdı. Söke 1970, 49'uncu dakikada Tunahan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadı; Bucaspor 7, Söke 1970 ise 8 puanda kaldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta alt sıralardan kurtulamayan Bucaspor 1928 evinde bir üst basamağında bulunan Söke 1970 SK'yla berabere kalıp düşme hattından sıyrılma fırsatını tepti: 0-0. Yeni Buca Stadı'nda oynanan 90 dakikadan gol sesi çıkmadı. Konuk Söke, 49'uncu dakikada Tunahan'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle ikinci yarının büyük bölümünde 10 kişi oynadı. Bu sonuçla Bucaspor 7 puana, Söke 1970 SK da 8 puana ulaştı.
Kaynak: DHA
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