Bucaspor 1928 Galibiyete Hasret Kaldı

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Sezonun büyük bir bölümünde etkili işler yaparak zirveyi yakından takip eden sarı-lacivertliler, son haftalarda aldığı sonuçlarla hem zirveden uzaklaşırken hem de galibiyete hasret kaldı. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik alan İzmir ekibi, bu süreçte 3 puan almayı başaramadı. Bucaspor 1928'in Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silinince ve arka arkaya kötü sonuçlar elde edince zirvedeki Serik Belediye ile arasındaki fark 18'e çıktı. Sarı-lacivertliler, zirve takibi hedefinden şaştıktan sonra play-off bölgesini gözüne kestirse de orayla arasındaki durum da gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Son maçların oynanmasından sonra play-off hattının son basamağı olan 6. sıradaki Beyoğlu Yeniçarşıspor (29) ile Bucaspor 1928'in (24) arasında 5 puanlık bir fark bulunuyor. İzmir ekibi, alt basamaklara daha fazla gerilemeden ikinci devreyle birlikte galibiyet serilerine imza atıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor. - İZMİR