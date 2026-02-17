Bucaspor 1928'in Yeni Teknik Direktörü Özcan Sert - Son Dakika
Spor

Bucaspor 1928'in Yeni Teknik Direktörü Özcan Sert

Bucaspor 1928\'in Yeni Teknik Direktörü Özcan Sert
17.02.2026 12:00
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Bucaspor, Özcan Sert ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 yeni teknik direktörünü buldu. Tolga Doğantez ile yollarını ayıran sarı-lacivertli yönetim son olarak 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Denizli İdman Yurdu'nu çalıştıran Özcan Sert'i göreve getirdi. Özcan Sert ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

KEPEZSPOR MAÇI ALİAĞA'DA

Denizli İdman Yurdu'nun başında 15 maçta 1.73 puan ortalaması yakalayan Sert, 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sert, devre arasında ayrıldığı takımını ilk yarıda Play-Off yarışına ortak etti. Öte yandan Bucaspor 1928'in 22 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Kepezspor ile oynayacağı lig karşılaşması Yeni Buca Stadyumu'nda gerçekleştirilen zemin iyileştirme çalışmaları sebebiyle Aliağa Atatürk Stadyumu'na alındı.

Kaynak: DHA

Bucaspor, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

