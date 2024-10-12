Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ile Çıkacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Giresunspor'u 2-1 yenip 13 puanla zirve yarışında yer alan Bucaspor 1928, yarın evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Erdoğan görev alacak. Bucaspor 1928 teknik direktörü Uğur Balcıoğlu taraftarın desteği ile kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi. Balcıoğlu, "Üst sıralarda yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Bizim adımıza her maç çok önemli. Rakibimiz de aynı amaçla sahaya çıkacak. Takımıma inancım tam" dedi.