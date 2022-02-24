Bucaspor 1928 kendine geldi - Son Dakika
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Bucaspor 1928 kendine geldi

24.02.2022 12:00
Bucaspor 1928 kendine geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Bucaspor 1928, 3 maç sonra kazandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Eskişehirspor'u 3-1'lik skorla mağlup eden Bucaspor 1928, 3 maç sonra kazandı. Bu sonuçla 39 puana yükselen sarı-lacivertiler Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Teknik direktör Cihan Erdil, Eskişehirspor maçında zaman zaman zorlandıklarını belirterek, "Biz Bucaspor ile anlaştıktan sonra çok şanssız maçlar yaşadık. Oyunsal anlamda iyi oynadığımız maçlarımız berabere bitse de 13 maçta, 26 puan alarak maç başına 2 puan ortalamasını yakaladık. Bunun bizi uzun vadede başarıya götüreceğimize inanıyorum. Biz her zaman Bucaspor armasına yakışanı yapmaya, gelişen ve hedefe yürüyen bir takım olmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler" dedi.

Bucaspor 1928, hafta sonunda Teco Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.


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Eskişehirspor: 3-1 Eskişehirspor: 3-1 Bucaspor, yeniden çıkış arıyor Bucaspor, yeniden çıkış arıyor

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Kaynak: DHA

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