Bucaspor 1928, Kötü Sonuçlarla Devreyi 8. Sırada Tamamladı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona zirve hedefiyle başlayan Bucaspor 1928, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından devre arasını Play-Off hattının dışında tamamladı. İlk yarının son maçında evinde Arnavutköy Belediyespor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler 24 puanda kalarak 8'inci sırada yer aldı. Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puan silme cezası da alan Bucaspor 1928, son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla hızla düşüşe geçen İzmir temsilcisi, zirvenin 18, Play-Off barajının ise 5 puan gerisinde kaldı.