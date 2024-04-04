Bucaspor 1928, liderlik için Erokspor maçını bekliyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır üst üste kazanan Bucaspor 1928, lider Erokspor ile arasındaki puan farkını ikiye indirdi. Sarı-lacivertliler, iki hafta sonra oynanacak Erokspor maçına kadar hata yapmayıp, liderliği İstanbul ekibinden kesin olarak almak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 33. hafta mücadelesinde Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanan müsabakayı İzmir ekibi, Mehmet Sak'ın tek golüyle kazanmayı başardı. Lider Erokspor'un da evinde 1-1 berabere kalmasıyla aradaki puan farkını 2'ye indiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk için önemli bir konuma geçmiş oldu. Ligde arka arkaya oynadığı 8 maçını kazanan ve önemli bir başarıya imza atan Bucaspor 1928, kalan maçlarında hata yapmayıp iki hafta sonra oynanacak Erokspor maçında da rakibin mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. İzmir ekibinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın oyuncularla gerçekleştirdiği görüşmelerde hata lükslerinin olmadığını ve kalan müsabakalarda 5'te 5 vurgusu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan hafta sonu Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek olan İzmir ekibi, 1461 Trabzon (D), Esenler Erokspor, Afyonspor (D) ve Diyarbekirspor maçlarıyla da ligi tamamlayacak. - İZMİR