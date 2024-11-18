Bucaspor 1928, Nazilli Belediyespor\'u Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor

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Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta mücadelesinde Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında Nazilli Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede sarı-lacivertliler bulduğu tek golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte puanını 26'ye çıkartarak 4. basamağa yükselen İzmir ekibi, 31 puanla liderlik koltuğunda oturan 68 Aksaray Belediyespor'u da takip etmeye devam etti. Ligde üst üste ikinci maçını kazanan Bucaspor 1928, 3 maçlık aradan sonra da deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

İzmir ekibi, gelecek hafta konuk edeceği Van Spor FK mücadelesini de kayıpsız geçerek bu çıkışını sürdürmeyi istiyor.

Camiada Cenk Laleci sesleri yükseliyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Karaman FK'ya deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor 1928, 2 haftadır teknik direktörsüz şekilde maçlarına çıkarken, bu süreçte 2 galibiyet almayı başardı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışları sürerken, 43 yaşındaki Cenk Laleci öne çıkan adaylardan birisi oldu.

Bucaspor 1928 yönetiminin de Laleci ile kısa bir süre içerisinde masaya oturacağı öğrenildi. - İZMİR