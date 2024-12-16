Bucaspor 1928 Play-Off Hesapları Yapan Takım Haline Geldi - Son Dakika
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Bucaspor 1928 Play-Off Hesapları Yapan Takım Haline Geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona iyi başlayan Bucaspor 1928, son yıllarda yaşadığı puan kayıpları ile 7'nci sıraya gerileyerek Play-Off hedeflerine odaklandı. Teknik direktör değişikliği sonrası yaşanan düşüş dikkat çekiyor.

16.12.2024 12:12
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona zirve hedefiyle başlayıp ilk haftalarda yarışın içinde olan Bucaspor 1928, her geçen maç geri gitmeye başladı. Son olarak deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler 7'nci sıraya geriledi. Zirvenin 13 puan gerisine düşen Bucaspor 1928, tüm hesaplarını Play-Off'a kalmak için yapmaya başladı. Son galibiyetini 4 hafta önce deplasmanda Nazillispor'u 1-0 yenerek alan İzmir ekibi, ardından Vanspor, Elazığspor, 68 Aksaray Belediyespor maçlarını kaybetti, evinde Menemen FK ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollarını ayıran Bucaspor, çalıştırıcı değişiminin ardından düşüşe geçti. Bucaspor 1928'in Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından kriterleri yerine getirmediği için 3 puanı silinmiş ancak Futbol Federasyonu yönetimi kulüplere 10 Şubat'a kadar ek süre verince ceza uygulanmamıştı.

Kaynak: DHA

Bucaspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Play-Off Hesapları Yapan Takım Haline Geldi - Son Dakika

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