Bucaspor 1928, Puan Silme Cezasıyla Karşı Karşıya

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Seza Çimento Elazığspor'a 5-1 kaybeden Bucaspor 1928, puan silme cezasıyla da karşı karşıya geldi. Elazığspor yenilgisiyle kazanamama serisini 12 maça çıkaran 15 puanlı sonuncu sarı-lacivertlilerin kulüp lisansı alamadığı gerekçesiyle 3 puanın da silineceği ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) cezayı puan tablosuna yansıtması durumunda Bucaspor 1928 bitime 5 maç kala 12 puana düşerek havlu atacak. Maddi olarak da zor günler geçiren İzmir temsilcisi kalan 5 maçta Ankaragücü (D), Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Altınordu (D), Batman Petrolspor ve Karacabey Belediyespor'la (D) karşı karşıya gelecek. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen Buca, 5 sezondur 2'nci ligde mücadele ediyordu.