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Bucaspor 1928 rövanşı istiyor - Son Dakika

Bucaspor 1928 rövanşı istiyor

10.02.2022 13:25
Bucaspor 1928 rövanşı istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde ilk yenilgisini geçen hafta Kırşehir Belediyespor deplasmanında 3-1'lik skorla alan Bucaspor 1928, cumartesi günü evinde oynayacağı Nazilli Belediyespor karşılaşmasına odaklandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta teknik direktör Cihan Erdil yönetiminde ilk yenilgisini geçen hafta Kırşehir Belediyespor deplasmanında 3-1'lik skorla alan Bucaspor 1928, cumartesi günü evinde oynayacağı Nazilli Belediyespor karşılaşmasına odaklandı. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini seyircisi önünde dize getirmek istiyor.

Bucaspor'da teknik patron Cihan Erdil, maçtan mutlak galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Zirve yarışında puan olarak geride olduklarını ancak sonuna kadar liderliği kovalayacaklarını belirten Erdil, "Biz iyi bir takımız. Maalesef geçen hafta sahadan puansız ayrıldık. Ancak yenilgiyi telafi edeceğiz ve üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi.


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Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Cumartesi, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 rövanşı istiyor - Son Dakika Spor


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