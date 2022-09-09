Bucaspor 1928 seri istiyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928 seri istiyor

09.09.2022 10:56
Bucaspor 1928 seri istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta son dakika golüyle evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta son dakika golüyle evinde Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenen Bucaspor 1928, yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Gazi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır görev yapacak.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, seri galibiyet peşinde olduklarını belirterek, "Geçen hafta son dakika golü ile kazandık, moralimiz yüksek. Kastamonu'dan da istediğimiz skoru alacağız" dedi. Bucaspor, transferin son gününde Denizlispor'dan kadrosuna dahil ettiği İlhan Depe ve Konyaspor'dan alıdığı Adem Eren Kabak'ın lisanslarını çıkarırken, Özcan, Sabahattin, Berkay, Turan Ali ve Metin Yüksel'in sözleşmelerini feshetti. Ercan Şirin ise Elazığ Karakoçan FK'ya kiralık gönderildi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 seri istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 seri istiyor - Son Dakika
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