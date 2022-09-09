Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar , seri galibiyet peşinde olduklarını belirterek, "Geçen hafta son dakika golü ile kazandık, moralimiz yüksek. Kastamonu'dan da istediğimiz skoru alacağız" dedi. Bucaspor, transferin son gününde Denizlispor 'dan kadrosuna dahil ettiği İlhan Depe ve Konyaspor 'dan alıdığı Adem Eren Kabak'ın lisanslarını çıkarırken, Özcan, Sabahattin, Berkay, Turan Ali ve Metin Yüksel'in sözleşmelerini feshetti. Ercan Şirin ise Elazığ Karakoçan FK'ya kiralık gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor 1928 seri istiyor - Son Dakika

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