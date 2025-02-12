Bucaspor 1928, Serik Belediyespor'u Son Dakika Golüyle Yenerek Rahatladı

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galip gelemeyen Bucaspor 1928 haftaya lider giren Serik Belediyespor'u evinde son dakika golüyle 1-0 mağlup ederek rahat nefes aldı. Yeni Buca Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıda iki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremezken, Nizamettin Çalışkan 90'ıncı dakikada ağları havalandırıp Bucaspor 1928'i öne geçirdi. Müsabakadan 1-0 galip ayrılan Bucaspor 1928, 32 puana yükselerek Play-Off yolunda umut tazeledi. Serik Belediyespor ise 50 puanda kalıp liderliği 68 Aksaray Belediyespor'a devretti.