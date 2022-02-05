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Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek - Son Dakika

Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek

05.02.2022 11:49
Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Uşakspor'u 3-2 yenerek zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Uşakspor'u 3-2 yenerek zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928 yarın deplasmanda Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün görev alacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Yusuf Yıldırım maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Cihan Erdil, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Uzun zamandır yenilgi yaşamıyoruz. Bu maçı da kazanıp zirve yolunda iddiamızı sürdüreceğiz" diye konuştu.


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Kırşehir Belediyespor, Uşakspor, Kırşehir, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 seriyi sürdürecek - Son Dakika Spor


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