 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bucaspor 1928, Şirkete Devrediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bucaspor 1928, Şirkete Devrediliyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'in başkanı Cihan Aktaş'ın, bir şirkete kulübü 150 milyon TL karşılığında devretmek için anlaşmaya vardığı öğrenildi. İmzaların atılmasıyla sürecin kesinleşmesi bekleniyor. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni başkan ve yönetim transfer çalışmalarına başlayacak.

Bucaspor 1928, Şirkete Devrediliyor
09.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:47
Abone Ol

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verip 17 maçtır yenilmemesine rağmen ilk yarı bitiminde 11 as futbolcusuyla yollarını ayıran Bucaspor 1928'de son dönemdeki belirsizlik çözülüyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Cihan Aktaş'ın İzmir'de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şirkete kulübü 150 milyon TL karşılığında devretmek için anlaşmaya vardığı öğrenildi. İmzaların atılmasıyla sürecin kesinleşmesi bekleniyor.

Kulüpten ise bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Başkan Aktaş'ın söz konusu şirketle uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve tarafların her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Antalya'da sezonun ikinci yarısına hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımın dağılmasıyla birlikte 16 kişi kaldı. Devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından yeni başkan ve yönetimin kısa süre içinde transferlere başlayacağı sızan haberler arasında.

TİRE 1922'Yİ ALMIŞTI

Bucaspor'da 2018 yılında başkanlığa gelen Cihan Aktaş, o sezon takımın amatör kümeye düşmesi sonrası 3'üncü Lig'deki Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devraldı. Buca'ya taşınan kulüp birkaç kez isim değiştirdikten sonra son adı Bucaspor 1928 oldu. Bucaspor'la aynı stat ve tesisleri kullanıp aynı renkler ve armaya sahip olan sarı-lacivertliler, 2021'de 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarak geçen sezon Play-Off finali oynamasına rağmen 1'inci Lig'i ıskaladı.

FIFA Disiplin Komitesi, 2022 yılında Bucaspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2010-2011 sezonunda takımda forma giyen yabancı oyunculardan Dady'nin kalan 816 bin Euro alacağını Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralarak şu an logosu, rengi, şehri, stadı ve tesisleri aynı olan Bucaspor 1928'in ödemesine karar vermiş, kulüp ise konuyu CAS'a (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) taşımıştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Organize Sanayi Bölgesi, Cihan Aktaş, Bucaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928, Şirkete Devrediliyor - Son Dakika


11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928, Şirkete Devrediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement