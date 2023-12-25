Bucaspor 1928, son 16 maçta yenilgi yüzü görmedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde oynadığı son 16 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik elde etti. Bu süreçte yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise ligin ilk haftasında oynanan Van Spor FK karşısında almıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk hafta maçında aldığı Van Spor FK mağlubiyetinden sonra yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, daha sonra çıktığı 16 lig maçında adeta kaybetmeyi unuttu. Bu süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, bir maç eksiği olmasına rağmen 34 puanla ligde 3. sıraya konumlandı. Şu anda lider Erokspor ile arasında 9 puan fark olan İzmir ekibi, erteleme maçında 28 Aralık Perşembe günü Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek, puanını 37'ye çıkartıp zirveyle arasındaki farkı da 6'ye indirmek istiyor. Devre bitmeden birçok oyuncunun ayrıldığı Bucaspor 1928'in kadrosunu güçlendirmek transfer çalışmalarına başladığı da öğrenildi.

Öte yandan Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Dumlupınar ise sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 8 maçta 4 beraberlik 4 galibiyet elde etti. - İZMİR