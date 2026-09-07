Bucaspor 1928 taraftarları otobüse saldırı ve istasyon kavgasıyla gündemde - Son Dakika
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Bucaspor 1928 taraftarları otobüse saldırı ve istasyon kavgasıyla gündemde

Bucaspor 1928 taraftarları otobüse saldırı ve istasyon kavgasıyla gündemde
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Bucaspor 1928'in Balıkesirspor'a 4-1 yenildiği maç sonrası taraftarlar, rakibin otobüslerine taş ve yumurtayla saldırdı. Daha sonra Alsancak İZBAN İstasyonu'nda Altaylı taraftarlarla çıkan kavgada gerginlik polis müdahalesiyle sona erdi.

GEÇEN sezon 2'nci Lig'den düşen Bucaspor 1928'in 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçı olaylı geçti. Transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden İzmir temsilcisi ilk hafta Balıkesirspor'a rakibin saha zemini hazır olmadığı için yine İzmir'de Aliağa Atatürk Stadı'nda konuk oldu. Mücadeleyi 4-1 kaybeden sarı-lacivertlilerde taraftarlar stat çıkışında Balıkesirspor'un taraftar otobüslerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Atılan taşlardan Balıkesirspor taraftarlarını taşıyan bir otobüsün camları kırıldı.

Aliağa'da saat 17.00'de oynanan maç sonrası Buca'ya dönen sarı-lacivertli taraftar grubu Alsancak İZBAN İstasyonu'nunda Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayan Altay-Denizli İdman Yurdu maçından çıkan Altaylı taraftarlarla birbirine girdi. İstasyonda karşılaşan iki takım taraftarları arasında saat 21.30 civarında yaşanan sözlü atışma kavgaya dönüştü. İki takım taraftar grupları arasındaki sözlü sataşmalar kısa sürede arbedeye neden oldu. İstasyonda ve tren içerisinde yer alan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olayda bazı taraftarların yaralandığı öğrenilirken, emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerginlik yatıştırılıp taraftarlar tahliye edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bucaspor 1928 taraftarları otobüse saldırı ve istasyon kavgasıyla gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor 1928 taraftarları otobüse saldırı ve istasyon kavgasıyla gündemde - Son Dakika
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