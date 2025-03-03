Bucaspor 1928 Üçüncü Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor 1928 Üçüncü Galibiyetini Aldı

Bucaspor 1928 Üçüncü Galibiyetini Aldı

Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 2-1 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

03.03.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 25. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u iç sahada 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 aldığı sonuçlarla yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran ve takımın başına Engin Dursun'u getiren sarı-lacivertliler, teknik adam değişikliğine rağmen kaldığı yerden devam ediyor. İzmir ekibi, 25. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeniçarşıspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla geçti ve önemli bir galibiyete imza attı. Böylece Bucaspor 1928, yükselişini devam ettirerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Play-off hattının son basamağında bulunan birebir rakibini mağlup eden İzmir ekibi, puanını 38'e yükselterek 6. basamakla arasındaki farkı 2 puana düşürdü. Teknik Direktör Engin Dursun ve öğrencileri, gelecek hafta deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu hatasız geçip, rakibinin de puan kaybı yapmasıyla haftalar sonra play-off hattına girmeyi hedefliyor.

Dursun'dan ilk galibiyet

Daha önce 2019-2024 yılları arasında Bucaspor 1928'in altyapı takımlarını çalıştıran Engin Dursun, Teknik Direktör Tuna Üzümcü'nün ayrılmasının ardından hafta içinde sarı-lacivertlilerin başına geçti. Beyoğlu Yeniçarşıspor müsabakasıyla ilk karşılaşmasına çıkan 36 yaşındaki genç çalıştırıcı, ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Dursun'un Beyoğlu maçının ardından oyuncularına play-off hattına girebilmek için aynı performanslarının devam etmesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Bucaspor, Beyoğlu, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor 1928 Üçüncü Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:34:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bucaspor 1928 Üçüncü Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.