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Bucaspor 1928, Van Spor deplasmanında liderlik iddiasını sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Bucaspor 1928, Van Spor deplasmanında liderlik iddiasını sürdürmek istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, ikinci devrenin ilk maçında yarın Van Spor'a konuk olacak. Bucaspor 1928, rakibini mağlup ederek hem 17 maçlık yenilmezlik serisi hem de liderlik iddiasını devam ettirmeyi hedeflerken, Van Spor ise şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Bucaspor 1928, Van Spor deplasmanında liderlik iddiasını sürdürmek istiyor
13.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:04
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, ikinci devrenin ilk maçında yarın Van Spor'a konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 20. hafta mücadelesinde yarın Van Spor ile karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 12.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip Bucaspor 1928, 37 puanla ligde 3. sırada yer alırken, ev sahibi Van Spor ise 34 puanla 5. basamakta bulunuyor. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadelede Bucaspor 1928, rakibini mağlup ederek hem 17 maçlık yenilmezlik serisi hem de liderlik iddiasını devam ettirmeyi hedeflerken, Van Spor ise sarı-lacivertli ekibi hatasız geçerek şampiyonluk yarışında 'ben de varım' demek istiyor.

Öte yandan bu zorlu mücadeleyi Rize bölgesinden Yücel Büyük yönetecek. Büyük'ün yardımcılıklarını ise Metin Yalçın ile Kenan Özcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Kasap olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA
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