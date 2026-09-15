Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziemir Spor'la karşılaşacak

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde 1922 Akşehirspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Bucaspor 1928, aynı grupta henüz puanla tanışamayan Gaziemir Spor'la yarın Ziraat Türkiye Kupası 1'inci tur maçında karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak.

Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım adını 2'nci Tur'a yazdıracak. Karşılaşmanın normal süresinde eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da beraberlik korunursa kazanan takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.