Bucaspor 1928 Zirve Yarışında İki Mağlubiyetle Sarsıldı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Elazığspor'a 1-0 yenilerek yara aldı. Geçen hafta da evinde Vanspor'a 4-2 kaybeden sarı-lacivertliler zirvenin gerisine düştü. Lider Serik Belediyespor'u 10 puan geriden takip eden Bucaspor 1928'de teknik direktör Uğur Balcıoğlu'nun ayrılması ise takıma yaramadı. Balcıoğlu'nun yerine göreve gelen Nihat Yılmaz yönetimindeki sarı-lacivertliler üst üste 2'nci mağlubiyetini almış oldu.