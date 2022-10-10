Bucaspor'a nazar değdi - Son Dakika
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Bucaspor'a nazar değdi

10.10.2022 11:23
Bucaspor'a nazar değdi

Bucaspor 1928, konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup olarak 9. hafta sonunda ilk yenilgisini aldı.

Bucaspor 1928, konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup olarak 9. hafta sonunda ilk yenilgisini aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, dün akşam sahasında oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında yediği golle Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 16 puanda kalan sarı-lacivertli ekip, 4. sıraya geriledi.

Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Bucaspor 1928, Kırklarelispor mağlubiyetiyle yenilgisizlik unvanını kaybetmiş oldu. 10. haftada Uşakspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maçta galibiyetle ayrılarak yenilgiyi telefi etmenin yollarını arayacak.

Bucaspor'un bu sezon oynadığı maçlar ve skorları şu şekilde:

1. hafta: Karacabey Belediye: 0 - Bucaspor 1928: 0

2. hafta: Bucaspor 1928: 2 - Etimesgut Belediye: 1

3. hafta: Kastamonuspor: 0 - Bucaspor 1928: 0

4. hafta: Bucaspor 1928: 1 - Ankara Demirspor: 0

5. hafta: Kocaelispor: 1 - Bucaspor 1928: 1

6. hafta: Bucaspor 1928: 0 - Kırşehir FSK: 0

7. hafta: Serik Belediye: 1 - Bucaspor 1928: 5

8. hafta: Bucaspor 1928: 3 - Sarıyer: 1

9. hafta: Bucaspor 1928: 0 - Kırklarelispor: 1 - İZMİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor'a nazar değdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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