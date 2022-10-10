Bucaspor'a nazar değdi

Bucaspor 1928, konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup olarak 9. hafta sonunda ilk yenilgisini aldı.

Bucaspor 1928, konuk ettiği Kırklarelispor'a 1-0 mağlup olarak 9. hafta sonunda ilk yenilgisini aldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, dün akşam sahasında oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında yediği golle Kırklarelispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 16 puanda kalan sarı-lacivertli ekip, 4. sıraya geriledi. Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan Bucaspor 1928, Kırklarelispor mağlubiyetiyle yenilgisizlik unvanını kaybetmiş oldu. 10. haftada Uşakspor'a konuk olacak sarı-lacivertliler, maçta galibiyetle ayrılarak yenilgiyi telefi etmenin yollarını arayacak. Bucaspor'un bu sezon oynadığı maçlar ve skorları şu şekilde: 1. hafta: Karacabey Belediye: 0 - Bucaspor 1928: 0 2. hafta: Bucaspor 1928: 2 - Etimesgut Belediye: 1 3. hafta: Kastamonuspor: 0 - Bucaspor 1928: 0 4. hafta: Bucaspor 1928: 1 - Ankara Demirspor: 0 5. hafta: Kocaelispor: 1 - Bucaspor 1928: 1 6. hafta: Bucaspor 1928: 0 - Kırşehir FSK: 0 7. hafta: Serik Belediye: 1 - Bucaspor 1928: 5 8. hafta: Bucaspor 1928: 3 - Sarıyer: 1 9. hafta: Bucaspor 1928: 0 - Kırklarelispor: 1 - İZMİR

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