ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında evinde Artvin Hopaspor'u 3-0 mağlup ederek tur atlayan Bucaspor 1928'de 2 gol kaydeden santrfor Tunç Murat Behram, formaya göz kırptı. Sol uyluk kasık bölgesindeki gerilme ve ödem nedeniyle ligde 3 maç kaçırıp, son olarak Uşakspor deplasmanında 90 dakika kulübede kalan tecrübeli forvet kupada attığı gollerle formayı istediğini gösterdi. Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar 'ın pazar günü iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçında Tunç'a görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertli formayla son 2 sezonda 33 kez rakip fileleri sarsan 32 yaşındaki golcü, bu sezon ligde 1 kez ağları sarstı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Bucaspor'da Tunç golle döndü - Son Dakika

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