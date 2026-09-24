Bucaspor derbisi öncesi Altay'da İbrahim Kıravi çapraz bağ kopmasıyla sezonu kapattı - Son Dakika
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Bucaspor derbisi öncesi Altay'da İbrahim Kıravi çapraz bağ kopmasıyla sezonu kapattı

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Bucaspor derbisi öncesi Altay\'da İbrahim Kıravi çapraz bağ kopmasıyla sezonu kapattı
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Altay'da Karşıyaka maçında sakatlanan sol kanat İbrahim Kıravi'nin MR'ında çapraz bağlarda kopuk tespit edildi ve 21 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Takımın önemli isimlerinden Kıravi, pazar günkü Bucaspor 1928 derbisi öncesi ameliyat olacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'ünc haftada evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Altay'a pazar günü deplasmanda oynayacağı Bucaspor 1928 derbisi öncesi sol kanat oyuncusu İbrahim Kıravi'den kötü haber geldi. Ligde Karşıyaka ile önceki hafta oynanan karşılaşmanın 7'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan genç futbolcu sezonu kapattı.

İbrahim'in dizindeki ödemin inmesinin ardından çekilen MR'ında çapraz bağlarda kopuk tespit edildi. Takımın önemli isimlerinden biri olan 21 yaşındaki futbolcunun ameliyat olacağı öğrenildi. Altay'da geçen sezon çağraz bağ ameliyatı olan santrfor Ünal Alihan ile kaleci Semih'in tedavileri sürüyor. Geçen sezondan kalan cezası süren Murat Uluç da Buca karşısında oynamayacak.

TUNA ÜZÜMCÜ ESKİ TAKIMINA RAKİP

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, pazar günü eski takımı Bucaspor 1928'e rakip olacak. Teknik direktörlük kariyerine futbola başladığı Altay'da 2023'te adım attıktan sonra 2025'te Bucaspor'un başına geçen 44 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulüpte 2'nci Lig'de 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alıp 1.83 puan ortalaması yakalamasına rağmen istifa etmişti. Kariyerinde iki takım çalıştıran Tuna Üzümcü, Altay'ın 3 puan alması için saha kenarında taktik savaşı verecek.

Kaynak: DHA
KarşıyakaAmeliyatBucasporFutbolKopukSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bucaspor derbisi öncesi Altay'da İbrahim Kıravi çapraz bağ kopmasıyla sezonu kapattı - Son Dakika
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