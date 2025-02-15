Bucaspor, Giresunspor ile Zorlu Maça Çıkacak

Spor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde zirve mücadelesi veren Serik Belediyespor'u son dakika golüyle 1-0 yenip Play-Off için umutlanan Bucaspor 1928, 23'üncü hafta maçında yarın erken havlu atan sonuncu Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde Burak Kamalar'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Play-Off hattının 5 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan Bucaspor'un teknik patronu Tuna Üzümcü seri başlatmak istediklerini belirterek, "Topladığı 9 puanı silinen Giresun puansız ve sonuncu durumda. Biz rakibimize saygı duyuyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Ciddiyetle mücadele edip 2'de 2 yapma amacındayız. Play-Off yolunda her maç bizim adımıza final" dedi.