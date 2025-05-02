Bucaspor Sezonu İstanbul'da Kapatıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattına adını yazdıramayan Bucaspor 1923, sezonu İstanbul'da kapatacak. Sarı-lacivertliler yarın kendisi gibi iddiası kalmayan Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolluca Stadı'nda Burak Doğru'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bucaspor 1928, 45 puanla 9'uncu sırada yer alırken, 41 puana sahip Arnavutköy Belediyespor ise 12'inci basamakta.