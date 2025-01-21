Bucaspor, Tuna Üzümcü ile Galibiyetle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bucaspor, Tuna Üzümcü ile Galibiyetle Başladı

Bucaspor, Tuna Üzümcü ile Galibiyetle Başladı

Bucaspor, yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü ile Erbaaspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet aldı.

21.01.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928'in yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Erbaaspor'u mağlup ettikleri için mutlu olduğunu dile getirerek, "Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak bizim için oldukça önemli ve tek önceliğimizdi" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, geçtiğimiz günlerde takımın başına Teknik Direktör Tuna Üzümcü'yü getirdi. İzmir ekibi, ligin ikinci yarısına genç çalıştırıcı ile başladı ve 5 maçlık kazanamama serisini Erbaaspor'u 3-2 mağlup ederek sonlandırdı. Böylece sarı-lacivertliler, haftalar sonra galibiyetle tanışmayı başardı. Teknik Direktör Tuna Üzümcü de ilk karşılaşması olan Erbaaspor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu ifade eden Üzümcü, "90 dakika boyunca pes etmeyen, son dakikaya kadar galibiyeti isteyen tüm oyuncularımı ve teknik ekibimi kutluyorum. Karşılaşma boyunca takımına güvenen ve bir an olsun desteklerini bırakmayan tüm taraftarlarımıza bu galibiyeti armağan ediyorum. Ligin ikinci yarısı uzun bir maraton. Tüm maçlara aynı konsantre ile hazırlanarak adım adım sabırla hedeflediğimiz tabloya ulaşmak için çalışacağız. Geldiğimiz gün söylediğim gibi bizim en büyük eksikliğimiz sabır. Bunu saha içi ve saha dışında hep birlikte başararak güzel günler yaşayacağımıza olan inancım tam" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tuna Üzümcü, Bucaspor, Futbol, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bucaspor, Tuna Üzümcü ile Galibiyetle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:02 Bolu Kartalkaya’daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı
09:43 Ümit Özdağ’ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
15:50 Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaray üstüne para verecek: İşte Ziyech'in yeni takımı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:38 ABD Başkanı Trump’ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
15:32 Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında ’mağdur’ sıfatıyla ifade verecek Deniz Işın, Ayşe Barım hakkında 'mağdur' sıfatıyla ifade verecek
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:24 İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis İndistanda Polis Memuruna Müebbet Hapis
15:17 Türkiye’nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler Türkiye'nin milyarlarca dolarlık hakkını gasp edecekler
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 11:29:50. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor, Tuna Üzümcü ile Galibiyetle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.