Budapeşte: Tuna Nehri üzerindeki ışıklarla aydınlatılan şehir turistleri cezbediyor

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Tuna nehrinin ikiye ayırdığı Macaristan'ın başkenti Budapeşte, ışıklarla aydınlatılan binaları ve köprüleriyle akşamları da turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Buda ve Peşte olarak iki bölgeden oluşan şehir, Tuna üzerindeki köprülerle birbirine bağlanıyor.

Tuna nehri kenarına gelen turistler, tarihi binaların ve köprülerin aydınlatılmış hallerini büyük bir ilgiyle izliyor.

Köprülerden en ünlüsü ise aslanlı heykelleriyle dikkat çeken Zincir Köprü. Turistler, bu köprü üzerinden Buda ve Peşte taraftarlarına yürüyerek geçebiliyor.

Buda Kalesi, Parlamento binası, köprüler, Aziz Stefan Kilisesi ve Balıkçı Tabyası turistlerin akşam fotoğraf çekmek ve şehri izlemek için geldiği ilk noktalar.