Tuna nehrinin ikiye ayırdığı Macaristan'ın başkenti Budapeşte, ışıklarla aydınlatılan binaları ve köprüleriyle akşamları da turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Buda ve Peşte olarak iki bölgeden oluşan şehir, Tuna üzerindeki köprülerle birbirine bağlanıyor.
Tuna nehri kenarına gelen turistler, tarihi binaların ve köprülerin aydınlatılmış hallerini büyük bir ilgiyle izliyor.
Köprülerden en ünlüsü ise aslanlı heykelleriyle dikkat çeken Zincir Köprü. Turistler, bu köprü üzerinden Buda ve Peşte taraftarlarına yürüyerek geçebiliyor.
Buda Kalesi, Parlamento binası, köprüler, Aziz Stefan Kilisesi ve Balıkçı Tabyası turistlerin akşam fotoğraf çekmek ve şehri izlemek için geldiği ilk noktalar.
Son Dakika › Spor › Budapeşte: Tuna Nehri üzerindeki ışıklarla aydınlatılan şehir turistleri cezbediyor - Son Dakika
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Osman Ercan, Hızır Bey Erkek Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi. Vali Aksoy, öğrencilerle sohbet etti ve dua ederek oruçlarını açtılar. GSB İl Müdürü Osman Ercan, Vali Aksoy'a teşekkür etti ve gençlere başarılar diledi. Buluşma, öğrencilerin Vali Aksoy ve İl Müdürü Ercan ile fotoğraf çekimiyle sona erdi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Afyonspor kulübü, görev süresi Pazartesi günü sona erecek olan İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a vefa ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, kulüp başkanı Nadir Güzbey, Çoban'a yaptığı hizmetler ve ilimize katkıları için teşekkür etti.
Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Karşıyaka Stadyumu'nun yapımının engellendiğini belirtti. Kasapoğlu, İzmir'de 3 stadyum projesiyle yola çıktıklarını ve temellerini attıklarını söyledi.
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nde bulunan pistlerin toplamının 350 kilometre uzunluğuna çıkarılacağını açıkladı.
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