Budapeşte: Tuna Nehri üzerindeki ışıklarla aydınlatılan şehir turistleri cezbediyor - Son Dakika
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Budapeşte: Tuna Nehri üzerindeki ışıklarla aydınlatılan şehir turistleri cezbediyor

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Tuna Nehri'nin ikiye böldüğü Buda ve Peşte bölgeleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Şehirdeki tarihi binalar, köprüler ve Zincir Köprü'nün aslanlı heykelleri büyük ilgi görüyor. Buda Kalesi, Parlamento binası, Aziz Stefan Kilisesi ve Balıkçı Tabyası ise turistlerin akşam fotoğraf çekmek ve şehri izlemek için tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.

30.03.2024 10:11  Güncelleme: 10:14
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Tuna nehrinin ikiye ayırdığı Macaristan'ın başkenti Budapeşte, ışıklarla aydınlatılan binaları ve köprüleriyle akşamları da turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Buda ve Peşte olarak iki bölgeden oluşan şehir, Tuna üzerindeki köprülerle birbirine bağlanıyor.

Tuna nehri kenarına gelen turistler, tarihi binaların ve köprülerin aydınlatılmış hallerini büyük bir ilgiyle izliyor.

Köprülerden en ünlüsü ise aslanlı heykelleriyle dikkat çeken Zincir Köprü. Turistler, bu köprü üzerinden Buda ve Peşte taraftarlarına yürüyerek geçebiliyor.

Buda Kalesi, Parlamento binası, köprüler, Aziz Stefan Kilisesi ve Balıkçı Tabyası turistlerin akşam fotoğraf çekmek ve şehri izlemek için geldiği ilk noktalar.

Kaynak: AA

Parlamento, Macaristan, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Budapeşte: Tuna Nehri üzerindeki ışıklarla aydınlatılan şehir turistleri cezbediyor - Son Dakika

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