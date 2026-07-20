3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'in altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı orta saha oyuncusu Buğra Akçagün'ün, 2'nci Lig temsilcisi 24Erzincanspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi.
Geçen sezon sarı-lacivertli formayı 21 maçta terleten 21 yaşındaki oyuncu, 1319 dakika sahada kaldı. Buğra Akçagün, 21 müsabakada 10 gol atıp 5 de asist yaparak dikkat çekmişti. Buğra'nın kısa süre içinde Erzincan ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Buğra Akçagün 24Erzincanspor'a Transfer Oldu - Son Dakika
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