Buharkent\'te Geleneksel Taze İncir Festivali Kapsamında Voleybol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Kentin Çocukları' voleybol turnuvası başladı.

Buharkent Belediyesi koordinesinde bu yıl 18.'si düzenlenecek olan Geleneksel Taze İncir Festivali için geri sayım başladı. Festival kapsamında hazırlanan etkinlik ve turnuvalar da başvuruların tamamlanmasının ardından başlarken, Buharkentlilerin sporu alışkanlık haline getirmesi amacıyla gerçekleştirilen 'Kentin Çocukları' voleybol turnuvasında ilk düdük çaldı. 3 Ağustos'a kadar sürecek olan voleybol turnuvasına ise 1 Haziran 2025'ten önce ilçede ikamet edenler katılabilecek.

Turnuvanın ilk düdüğünü çalan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ise turnuvaya katılan tüm çocuklara teşekkür ederek "Bu akşam, gençlerimiz ve kendini genç hisseden bireylerimiz için düzenlediğimiz 'Kentin Çocukları' voleybol turnuvasının ilk gününü keyifle tamamladık. Rekabet, dostluk ve takım ruhunun ön planda olduğu turnuvamıza katılım gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, centilmence mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN