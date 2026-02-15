Bulanık Kopspor\'dan 1-0 Galibiyet

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bulanık Kopspor, sahasında konuk ettiği Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Bulanık İlçe Stadı'nda saat 13.00'te oynanan karşılaşmaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Mücadelenin ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, aradığı golü 34. dakikada buldu. Gelişen atakta Mustafa Uğur Aygün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçen Bulanık Kopspor, ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için ataklarını sıklaştıran Kars 36 Spor karşısında savunmada hata yapmayan Bulanık temsilcisi, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmayı Bulanık İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Koşansu, Bulanık Kopspor'un elde ettiği başarının ilçede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe olması bizleri memnun ediyor. Bu galibiyette emeği geçen futbolcularımızı ve yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Yasin Temel ise galibiyeti Bulanık halkına armağan ettiklerini ifade ederek, "Takımımız sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Taraftarımızın desteği bizlere güç verdi. Bu takım Bulanık halkının takımıdır. Desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bu sonuçla Bulanık Kopspor, ligde önemli bir galibiyete imza atarak puanını artırdı. - MUŞ