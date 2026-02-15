Bulanık Kopspor'dan 1-0 Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bulanık Kopspor'dan 1-0 Galibiyet

Bulanık Kopspor\'dan 1-0 Galibiyet
15.02.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulanık Kopspor, Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bulanık Kopspor, sahasında konuk ettiği Kars 36 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Bulanık İlçe Stadı'nda saat 13.00'te oynanan karşılaşmaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Mücadelenin ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, aradığı golü 34. dakikada buldu. Gelişen atakta Mustafa Uğur Aygün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçen Bulanık Kopspor, ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için ataklarını sıklaştıran Kars 36 Spor karşısında savunmada hata yapmayan Bulanık temsilcisi, skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmayı Bulanık İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Koşansu, Bulanık Kopspor'un elde ettiği başarının ilçede birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, "Gençlerimizin sporla iç içe olması bizleri memnun ediyor. Bu galibiyette emeği geçen futbolcularımızı ve yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Yasin Temel ise galibiyeti Bulanık halkına armağan ettiklerini ifade ederek, "Takımımız sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Taraftarımızın desteği bizlere güç verdi. Bu takım Bulanık halkının takımıdır. Desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Bu sonuçla Bulanık Kopspor, ligde önemli bir galibiyete imza atarak puanını artırdı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bulanık Kopspor'dan 1-0 Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te 10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
17:49
İspanya, Asensio’yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü
17:37
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
17:27
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı
İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
16:59
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
15:30
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 18:18:40. #7.11#
SON DAKİKA: Bulanık Kopspor'dan 1-0 Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.