Bulanık Kopspor İçin Destek Toplantısı Düzenlendi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bulanık Kop spor'un yeni sezondaki yol haritasını belirlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'nun öncülüğünde, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ilçeyi temsil eden Bulanık Kopspor'un yeni sezondaki hedeflerini belirlemek üzere bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Koşansu'nun öncülüğünde düzenlenen toplantıya belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve ilçe esnafı katıldı.

"Kopspor Başkanı, yeni sezon projelerini slayt sunumla anlattı"

Toplantının ana amacı, Bulanık Kopspor'un 2024-2025 sezonunda izleyeceği stratejiyi belirlemek ve takımın ihtiyaç duyduğu desteği organize etmek oldu. Bulanık Kopspor Kulüp Başkanı Yasin Temel, takımın mevcut durumu, hedefleri ve yeni sezon planlarını anlatarak, ilçenin takıma maddi ve manevi destek vermesi gerektiğini vurguladı. Başkan Temel yaptığı sunumda, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptıktan sonra, yeni sezon için planlanan projeleri katılımcılarla paylaştı. Slayt gösterisi eşliğinde sunulan bilgilerde, takımın teknik kadrosu, alt yapı faaliyetleri, kamp süreci, transfer çalışmaları ve bütçe ihtiyacı ayrıntılı şekilde aktarıldı. Başkan Temel, "Bulanık Kopspor sadece bir futbol takımı değil, ilçemizin adını tüm Türkiye'ye duyuran bir değerdir. Başarı için birlik içinde hareket etmeliyiz. Bu sezon hedefimiz, bir üst lige yükselmek. Ancak bu, tüm Bulanık'ın desteğiyle mümkün olacak" dedi.

"Bu takım Bulanık'ın ortak değeridir"

Toplantıda konuşan Kaymakam Koşansu, Bulanık Kopspor'un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda ilçenin tanıtımında önemli rol üstlenen bir değer olduğunu söyledi. Kaymakam Koşansu, "Bulanık halkının bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Bu takım hepimizin takımı. Başarı ancak birlik ve beraberlikle gelir" dedi. .

Destek çağrısında bulunan Kaymakam Koşansu, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmakta büyük rol oynadığını vurgulayarak, "Kopspor'un başarısı sadece sahadaki 11 futbolcunun değil, tüm Bulanık halkının ortak emeğiyle mümkün olur. Bu takım bizim ortak değerimizdir. İlçemizde sporu desteklemeli, gençlerimizi teşvik etmeli ve Kopspor'a her alanda sahip çıkmalıyız. Biz Kaymakamlık olarak tüm kurumlarımızla birlikte gereken desteği sunuyoruz. Bizler Bulanık Halkının da takımlarına sahip çıktığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ