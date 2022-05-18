Bulanık'ta "Gençlik Koşusu" düzenlendi - Son Dakika
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Bulanık'ta "Gençlik Koşusu" düzenlendi

18.05.2022 13:51
Bulanık'ta "Gençlik Koşusu" düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Gençlik Koşusu" düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Gençlik Koşusu" düzenlendi.

150 öğrencinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde başlayıp belediye binası önünde son bulan yarışmada, sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda dereceye girenlere madalya ve kupaları; İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkük ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel tarafından verildi. - MUŞ

Bulanık'ta Gençlik Koşusu düzenlendi
Bulanık'ta Gençlik Koşusu düzenlendi
Bulanık'ta Gençlik Koşusu düzenlendi
Bulanık'ta Gençlik Koşusu düzenlendi
Bulanık'ta Gençlik Koşusu düzenlendi
Bulanık'ta Gençlik Koşusu düzenlendi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gençlik Koşusu, gençlik, Bulanık, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bulanık'ta 'Gençlik Koşusu' düzenlendi - Son Dakika


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