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Buldan Basket takımı Denizli Basketbol Ligi'nde fair play ödülü aldı - Son Dakika
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Buldan Basket takımı Denizli Basketbol Ligi'nde fair play ödülü aldı

Denizli Basketbol Ligi'nde mücadele eden Buldan Basket takımı, oynadığı maçlardaki centilmen tavırları nedeniyle fair play ödülüne layık görüldü. Takım, sporun dostluk ve kardeşlik içinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, ödülü hak ettiğini belirtti.

Buldan Basket takımı Denizli Basketbol Ligi\'nde fair play ödülü aldı
08.01.2024 - 15:53,
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Denizli Basketbol Ligi'nde mücadele eden Buldan Basket takımı fair play ödülüne layık görüldü.

Buldan'ın basketboldaki temsilcisi Buldan Basket takımına, Denizli Basketbol Ligi'nde oynadığı maçlardaki centilmen tavırlarından dolayı fair play ödülü verildi. Takım tarafından yapılan açıklamada, "Sporun dostluk ve kardeşlik içinde yapılması gerektiğini bizler hep söylüyoruz. Oynadığımız tüm maçlarda önce centilmenlik anlayışını kendimize ilke edindik ve bu ödüle layık görüldük. Takımımıza fair play ödülünü layık gören Denizli Basketbol Ligi temsilcilerine ve bizlere her zaman destek veren tüm taraftarlarımıza, sponsorlarımız olan teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Buldan Basket takımı Denizli Basketbol Ligi'nde fair play ödülü aldı - Son Dakika
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